«Преступное бездействие»: Чайка заявил, что МВД Британии знало об угрозе жизни Литвиненко

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Магадан, 8 апреля. Генпрокурор России Юрий Чайка обвинил МВД Великобритании в полном бездействии в устранении угрозы жизни Александра Литвиненко. По словам Чайки, ведомство прекрасно знало об этом еще за несколько месяцев, но не приняло никаких мер.

«Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было», — сказал Чайка в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

Напомним, экс-сотрудник ФСБ, подданный Британии умер в Лондоне в ноябре 2006 года после отравления радиоактивным полонием. Прокуратура Соединенного Королевства заподозрила в причастности к убийству Литвиненко российского предпринимателя, депутат Госдумы Андрея Лугового. Москва эти обвинения отвергла.

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