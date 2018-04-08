Столкновение сухогруза с историческим особняком в Стамбуле попало на видео

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Стамбул, 8 апреля. Невероятное столкновение корабля-сухогруза Vitaspirit с историческим особняком 7 апреля попало на видео, которое сейчас продолжает набирать популярность в Сети.

Как сообщает турецкая Hurriyet, 225-метровый корабль врезался в особняк XVIII века под стамбульским мостом Фатих Султан Мехмет, когда на корабле отказало рулевое управление во время прохождения проливом Босфор.

Турция

В Стамбульском проливе по пути из Керчи или порт-Кавказ РФ в Эль-Декхеила судно Vitaspirit под флагом Мальты из-за отказа рулевого управления потеряло контроль и врезалось в исторический особняк

Есть раненые pic.twitter.com/ObwSlGsmXR — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) April 7, 2018

На данный момент неизвестно, были ли пострадавшие в результате столкновения, однако по кадрам видно, что огромное судно нанесло игрушечному в сравнении с ними особняку серьезные повреждения. Прибывшие корабли береговой охраны Турции и портовые буксиры стащили сухогруз с берега.

Как сообщают турецкие СМИ, сухогруз следовал из Египта на Украину.

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