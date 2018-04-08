Электричка в Крыму врезалась в микроавтобус, есть жертвы

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Симферополь, 8 апреля. На нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение электрички и микроавтобуса в Крыму. Есть жертвы.

По предварительным данным, в результате столкновения электрички и микроавтобуса пять человек погибли и пять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На железнодорожном переезде в городе Армянск, по предварительным данным, пять человек погибли и пять пострадали», — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно, происшествие, где столкнулись микроавтобус и электропоезд, случилось на железнодорожном переезде в Армянске. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

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