Стала известна предполагаемая дата презентации BMW 8-й серии

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Мюнхен, 8 апреля. В июне текущего года состоится премьера нового BMW 8-й серии. Концепт немецкого концерна был презентован в прошлом месяце в рамках автосалона в Женеве.

Отмечается, что вероятная дата презентации — 15 июня, которая пройдет в преддверии старейших гонок мира в Ле-Мане.

Главной особенностью новинки, по мнению специалистов, может стать экспериментальный пакет Highlight. По имеющимся данным, BMW 8-й серии будет доступна в двух версиях — купе и кабриолет.

Концепт M8 Gran Coupe был презентован в прошлом месяце в рамках Женевского автомобильного салона.

Параметры и техническое оснащение автомобилей держат в секрете. Однако ожидается, что производитель раскроет все подробности и детали ближе к дате официальной презентации.

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