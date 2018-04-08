«Наспех сработанная провокация»: в Госдуме отреагировали на заявления о химатаке в Сирии

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Москва, 8 апреля. Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин назвал ложью и провокацией заявления о якобы применении химического орудия в сирийской Думе.

Он отметил, что эта история повторяется уже не в первый раз. «И мы, как всегда, видим либо наспех сработанные ролики, срежиссированные фотографии и так далее. Либо мы видим реальное применение химического оружия, но боевиками», — заметил Вяткин в комментарии РИА Новости.

Кроме того, депутат напомнил, что при освобождении последних анклавов, где находились боевики в районе Дамаска, Гуты и Думы, российские военные специалисты и бойцы САР находили этих терристориях химические лаборатории.

«И было ясно, что там готовились провокации», — подчеркнул парламентарий.

Сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе ранее опровергли представители российского Центра по примирению враждующих сторон, заявив также о своей готовности направить специалистов химзащиты для сбора данных, чтобы подтвердить сфабрикованный характер заявлений.

При этом в госдепартаменте США успели заявить, что «прошлое применение химического оружия сирийскими властями не подлежит сомнению» и возложили ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

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