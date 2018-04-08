Глава РПСЦ митрополит Корнилий поздравил всех православных с Пасхой

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Москва, 8 апреля. Старообрядческий митрополит Корнилий поздравил всех православных с Пасхой.

«Христос воскресе! Сию торжественную весть впервые возвестили жены-мироносицы, услышав ее от ангела, и затем святые апостолы разнесли ее во все концы вселенной. И вот уже две тысячи лет звучат в мире эти восторженные слова, вселяя в душу веру и надежду на спасение, радуя сердца простыми, но исполненными смысла словами: Христос Воскресе!» — гласит текст пасхального архипастырского поздравления.

Глава РПСЦ молитвенно пожелал «любезным братьям и сестрам совершить пасхальное торжество в духовном ликовании, в добром здравии и сердечной радости», а также – «усердия в молитвах» и «божией помощи в добрых делах служения богу и ближним, долголетия, изобилия плодов земных и душевного спасения!»

Кроме того, митрополит Корнилий призвал «чад нашей церкви содействовать усердной молитвой о ниспослании мира нашей Родине и всему человечеству» и «добросовестным трудом укреплению и процветанию нашего Отечества».

Благодать воскресшего из мертвых господа бога и спаса нашего Исуса Христа, заступление пречистыя его матере и мое архипастырское благословение да будут со всеми вами. Аминь. Христос воскресе!», — сказал, завершая свое обращение, митрополит Корнилий.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно встречался с главой Русской православной мтарообрядческой церкви. В частности, официальная встреча состоялась 16 марта 2017 года в Рогожской слободе в Москве, где находится резиденция главы старообрядцев.

«Думаю, что наша сегодняшняя встреча имеет поистине историческое значение — глава государства впервые за последние 350 лет официально принимает предстоятеля Православной старообрядческой церкви. К сожалению, в нашей стране мало знают о старообрядчестве. Старообрядцы во все времена являлись защитниками блага Отечества, были примером христианской любви и мира. История нашего Отечества своими духовными корнями тесно связана со старообрядчеством. Наши благочестивые предки, несмотря на жестокие гонения, всегда были патриотами Росси», – сказал президенту России митрополит Корнилий.

В ходе встречи Владимир Путин пообещал поддержать празднование в 2020 году юбилея (400-летие со дня рождения) протопопа Аввакума, радикального противника церковных реформ патриарха Никона и одного из почитаемых старообрядцами священномучеников.

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