Посол России рассказал, какие вопросы хочет задать Джонсону

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Лондон, 8 апреля. Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что его встреча с главой МИД Британии Борисом Джонсоном состоится, ему будут заданы вопросы относительно отказа выдачи визы племяннице Сергея Скрипаля.

«Хочу задать и чисто человеческий вопрос: на каком основании Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль, которая очень беспокоится за двоюродную сестру и своего дядю и хотела приехать в Великобританию их навестить?», — цитирует пресс-служба посольства слова Яковенко.

Посол также отметил, что ему непонятны причины отказа, если Сергей и Юлия Скрипаль чувствуют себя хорошо и готовы к встрече с родственницей.

По словам Яковенко, главная проблема Лондона сейчас — это траснпарентность исследования. Именно по этой причине встреча нужна. В ходе переговоров Джонсон показался восприимчивым к логике и аргументам человеком, готовым выслушать чужое мнение, подчеркнул дипломат.

Напомним, что в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в РФ.

Москва свою причастность к нападению на Скрипалей отрицает.

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