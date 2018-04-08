Нурмагомедов прокомментировал получение чемпионского титула UFC и нападение Макгрегора

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Москва, 8 апреля. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, завоевавший вчера титул чемпиона Ultimate Fighting Challenge в схватке с Элом Яквинтой, прокомментировал свой новый титул, объявив, что сегодня он «только один реальный чемпион».

Напомним, в схватке с Яквинтой Нурмагомедов победил единогласным решением суде в пяти раундах. Для него победа в Нью-Йорке стала 26-й в профессиональной карьере.

«Сейчас только один реальный чемпион. Нет фальшивок, или чемпионов, которые ни разу не защищали свой титул. Теперь в UFC есть чемпион, и он хочет защищать свой титул», — объявил Нурмагомедов.

За несколько дней до боя известный своим скандальным поведением ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус, в котором находился Нурмагомедов и другие спортсмены UFС. Поводом для нападения стала драка Нурмагомедова с друзьями со спарринг-партнером Макгрегора, Артемом Лобовым. Позже Макгрегора отпустили из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов. Российский чемпион рекомендовал ирландцу не устраивать «шоу».

«Макгрегор появился в тот момент, когда и внутри, и снаружи автобуса было множество охранников, которые не выпускали меня наружу. Он требовал, чтобы я вышел. Зачем тебе нужно все это шоу? Просто дай мне знать, и я готов, в любое время, — прокомментировал этот случай Хабиб. — Хочешь драться? Давай. В клетке? Давай. Вне клетки? Назови места без камер и СМИ и дерись как мужчина».

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