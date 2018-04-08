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Украина
Украина обвинила Россию в попытке нелегально вывезти экипаж задержанного судна «Норд»
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    Украина обвинила Россию в попытке нелегально вывезти экипаж задержанного судна «Норд»

    12:59  8 Апреля 2018
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    Украина обвинила Россию в попытке нелегально вывезти экипаж задержанного судна «Норд»

    Киев, 8 апреля. Украинские пограничники утверждают, что экипаж задержанного в Азовском море российского судна «Норд» пытался пересечь границу через пропускной пункт «Гоптовка», расположенный в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

    Как сообщило ведомство, экипаж российского судна пытались вывезти с территории Украины представители Генерального консульства России под прикрытием своего иммунитета. Украинские пограничники не пропустили команду из-за отсутствия необходимых документов.

    «Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ», — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Так, были предъявлены документы, которые не дают права для пересечения границы. На членов экипажа были составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

    Отметим, украинские пограничники не пропустили членов экипажа несмотря на то, что у них были с собой все необходимые документы.  

    Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков заявил, что действия со стороны украинских властей трудно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Это в том числе касается задержания российского судна «Норд». Цеков подчеркнул, что в Азовском море ходят и украинские, и российские суда, и судна Украины также могут оказаться в такой ситуации. Однако Россия не применяет подобного рода меры, так как «не усматривает в действиях украинских рыболовов нарушения отечественного законодательства».

    Ранее сообщалось, что Украина обещала пропустить членов экипажа судна «Норд» в Крым.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #россия #украина #экипаж #норд
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