Депутаты в Южной Каролине пригрозили федеральным властям отделением штата от США

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Колумбия (Южная Каролина, США), 8 апреля. Три депутата от Республиканской партии в Южной Каролине внесли законопроект в палату представителей штата, согласно которому предлагается отделить Южную Каролину от США, если американские власти начнут изымать у жителей штата оружие.

Депутаты от Республиканской партии пригрозили федеральным властям отделением штата от США.

«В том случае, если федеральное правительство конфискует легально купленное в штате оружие, генеральная ассамблея штата обязана собраться, чтобы изучить возможность отделения от Соединенных Штатов, основываясь на неконституционном нарушении Второй поправки к Конституции федеральным правительством», — следует из пояснительной записки проекта.

Отмечается, что этот законопроект должен быть утвержден генеральной ассамблеей Южной Каролины и губернатором штата, передает РИА Новости.

Напомним, Южная Каролина уже отделялась от Соединенных Штатов в 1860 году, протестуя против отмены рабства в государстве.

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