«Черная пантера» побила по сборам «Титаник»

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Лос-Анджелес, 8 апреля. «Черная пантера» стал третьей среди самых кассовых фильмов в истории США, обогнав «Титаник» Джеймса Камерона.

По итогам пятницы, 6 апреля, очередная картины из киновселенной Marvel собрала 659,3 млн долларов. «Титаник» в 1997 году собрал всего 659,5 млн долларов.

В мировом прокате «Черной пантере» удалось собрать 1,29 млрд долларов, что позволило ей попасть в десятку самых кассовых фильмов в истории кино.

Отметим также, что «Черная пантера» заняла первое место по сборам среди всех фильмов про супергероев, побив рекорд первой части «Мстителей».

Премьера фильма прошла 16 февраля 2018 года. Режиссером картины стал Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки»). В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Мартин Фриман, Дэниэл Калуйя.

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