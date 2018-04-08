Из СИЗО с «Украиной в сердце»: Савченко поздравила земляков с Пасхой

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Киев, 8 апреля. Находящаяся в СИЗО Надежда Савченко поздравила украинцев с праздником Пасхи. Фото своего рукописного обращения к землякам появилось на ее странице в Facebook.

«Украинцам к Светлой Пасхе. Через всю пасмурность неба и залитую водой землю пробьются лучи солнца и согреют землю. Через горе, грусть и лихо счастье придет в Украину. В светлый день Пасхи пусть счастье ощутит каждый украинец и каждый добрый человек в мире. От чистого сердца с праздником вас! С Украиной в сердце», — написала она.

Ранее украинцев поздравила и ее сестра Вера. Она пожелала жителям страны «вкусной Пасхи» и опубликовала фото раскрашенных «пасхальных гранат».

Напомним, 22 марта Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности, а 23 марта арестовали. Ей инкриминируют подготовку террористических актов в Раде и правительственном квартале в Киеве, а также в планировании государственного переворота и убийства представителя власти. Сама она эти обвинения отвергает. В день ареста она объявила голодовку.

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