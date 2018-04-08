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Высланный из США российский дипломат попал на украинский сайт «Миротворец»
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    Высланный из США российский дипломат попал на украинский сайт «Миротворец»

    12:17  8 Апреля 2018
    73

    Высланный из США российский дипломат попал на украинский сайт «Миротворец»

    Киев, 8 апреля. Украинский сайт «Миротворец» внес в свои списки бывшего работника торгового представительства России в США Александра Стадника.

    Единственным прегрешением, за которое Стадник попал в списки «врагов Украины», стало, по всей видимости, то, что он был выслал из Соединенных Штатов в рамках санкций из-за «дела Скрипаля».

    На «Миротворце» российского дипломата записали как «выдворенного из США представителя страны-агрессора» и «сотрудника спецслужб страны-агрессора». 

    Таким образом, украинские радикалы, поддерживающие сайт «Миротворец» и снабжающие его новыми именами для внесения в списки «врагов Украины», продемонстрировали, что позиция Соединенных Штатов является основным ориентиром для них.

    Ранее, напомним, сайт «Миротворец» подвергался критике после убийств украинских журналистов Олеся Бузины и Олега Калашникова — «Миротворец» распространил их личные данные, включая адреса, после чего журналисты были убиты. Между тем СБУ и МВД Украины официально заявили, что работа «Миротворца» не противоречит украинскому законодательству и не является методом давления на журналистов.

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    Автор: Валентин Меликов
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