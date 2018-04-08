Покажите доказательства: племянница Скрипаля отреагировала на подозрения в своей связи с Кремлем

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Москва, 8 апреля. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория отвергла домыслы относительно того, что российские власти стоят за ее планирующейся поездкой в Великобританию, где она хочет встретиться с двоюродной сестрой Юлией. Об этом пишет таблоид Sunday Telegraph.

«Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Предоставьте мне хоть одно доказательство», — заявила она.

Племянница Скрипаля считает, что подозрения британской стороны в том, что она якобы является «российским шпионом», стали причиной отказа в визе для поездки в Великобританию.

В минувшую пятницу телеканал «Би-би-си» со ссылкой на свои источники сообщил, что посольство Великобритании в Российской Федерации отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая собиралась навестить Юлию.

Ранее официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова назвала абсурдными заявления о причастности российских властей к планирующейся поездке Виктории Скрипаль в Великобританию.

Напомним, в Солсбери в начале марта были отравлены экс-офицер запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом под названием «Новичок» причастно российское государство, Москва категорически отрицает обвинения и просит предоставить доказательства на этот счет.

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