Израиль запретил ввоз шин после протестов в секторе Газа

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Тель-Авив, 8 апреля. Израильские власти ввели запрет на ввоз автомобильных шин в сектор Газа из-за того, что их используют участники палестинских протестов.

«Израильская сторона официально нас уведомила о запрете на ввоз всех видов шин в сектор Газа», — цитирует агентство РИА Новости главу местного управления пограничной координации Раида Фаттуха.

Ранее стало известно, что во время протестов на пограничной территории палестинцы жгли автомобильные шины с целью затруднить израильским военным обзор. В ответ Армия Израиля применила водометы и ветродуи.

Жертвами столкновения стали не менее 10 палестинцев, среди погибших есть один ребенок, а также журналист. Пострадали более тысячи человек. Кроме того, из-за демонстрантов был нанесен колоссальный урон окружающей среде и здоровью местных жителей.

Отметим, что палестино-израильский конфликт обострился после решение президента США Дональда Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля.

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