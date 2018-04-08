Путин отметил важность Московского Пасхального фестиваля в жизни страны

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Москва, 8 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников и гостей XVII Московского Пасхального фестиваля и отметил важность данного мероприятия в культурной и общественной жизни страны. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Владимир Путин подчеркнул, что фестиваль знакомит жителей разных регионов России с произведениями отечественной и зарубежной музыкальной классики, а также с хоровым искусством.

«Отмечу важную благотворительную миссию форума, его значимый вклад в сохранение замечательных традиций просветительства, продвижение в обществе непреходящих нравственных, патриотических ценностей», — отметил президент РФ.

Российский лидер выразил уверенность в том, что программа фестиваля, мастерство Мариинского симфонического оркестра, популярных музыкантов и певцов оставят у зрителей «самые светлые, незабываемые впечатления».

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