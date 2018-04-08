Лавров и глава МИД КНДР обсудят корейский кризис на переговорах 10 апреля

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Москва, 8 апреля. Министерство иностранных дел РФ сообщило о переговорах главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Встреча пройдет во вторник, 10 апреля.

Как уточнили в пресс-службе министерства, важное место в повестке отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования. Кроме того, министры обменяются мнениями и по другим острым внешнеполитическим вопросам.

Среди них, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.

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