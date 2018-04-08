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Полиция рассказала о найденном АК-47 в квартире совершившего наезд на толпу в Мюнстере
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    Полиция рассказала о найденном АК-47 в квартире совершившего наезд на толпу в Мюнстере

    12:01  8 Апреля 2018
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    Полиция рассказала о найденном АК-47 в квартире совершившего наезд на толпу в Мюнстере

    Мюнстер, 8 апреля. Автомат Калашникова (АК-47), найденный при обыске квартиры совершившего наезд на толпу в Мюнстере, оказался муляжом. Об этом в воскресенье сообщили в полиции и прокуратуре. 

    Согласно данным правоохранительных служб, обнаруженный автомат «не пригоден к использованию».

    «До этого момента нет данных о вероятном мотиве преступления. Следственные мероприятия активно ведутся по всем направлениям», — говорится в заявлении полиции и прокуратуры.

    Напомним, в минувшую субботу в немецком городе Мюнстер гражданин ФРГ совершил наезд на толпу. 48-летний местный житель, находящийся за рулем большегруза, протаранил группу людей, отдыхающих в кафе Kiepenkerl.

    В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, более 20 пострадали.

    Ранее сообщалось, что злоумышленник был психически нездоров. Фура, за рулем которой гражданин Германии совершил наезд, была зарегистрирована на его имя.

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    Автор: Дана Балан
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    #германия #наезд #ак-47 #мюнстер
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