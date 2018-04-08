Полиция рассказала о найденном АК-47 в квартире совершившего наезд на толпу в Мюнстере

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Мюнстер, 8 апреля. Автомат Калашникова (АК-47), найденный при обыске квартиры совершившего наезд на толпу в Мюнстере, оказался муляжом. Об этом в воскресенье сообщили в полиции и прокуратуре.

Согласно данным правоохранительных служб, обнаруженный автомат «не пригоден к использованию».

«До этого момента нет данных о вероятном мотиве преступления. Следственные мероприятия активно ведутся по всем направлениям», — говорится в заявлении полиции и прокуратуры.

Напомним, в минувшую субботу в немецком городе Мюнстер гражданин ФРГ совершил наезд на толпу. 48-летний местный житель, находящийся за рулем большегруза, протаранил группу людей, отдыхающих в кафе Kiepenkerl.

В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, более 20 пострадали.

Ранее сообщалось, что злоумышленник был психически нездоров. Фура, за рулем которой гражданин Германии совершил наезд, была зарегистрирована на его имя.

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