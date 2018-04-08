Настоящие испытания для Украины еще впереди: экс-депутат Рады ответил на заявление Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что самые тяжелые испытания для государства уже позади.

«В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — сказал глава государства.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Порошенко уже неоднократно делал различного рода заявления, которые не соответствуют действительности.

«И эти его высказывания не раз оборачивались полным фиаско. Сегодня Украине угрожает самый настоящий экономический коллапс. То, что он сказал в этот раз, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Настоящие испытания для Украины еще только начинаются. И они будут тяжелыми, трудными и кровавыми», — подчеркнул бывший народный депутат.

Соседнее государство, продолжает Алексей Журавко, в настоящий момент находится в тяжелом экономическом положении. Западные партнеры Украины уже неохотно выделают ей финансовую помощь, торговые отношения между странами рушатся, а экспортный потенциал продолжает свое падение.

«И последний удар, который произошел, связан с захватом российского судна «Норд» в Азовском море. Я думаю, что инцидент повлечет за собой последствия, и они будут велики. В Херсонской и Одесской области тысячи рабочих мест начнут попросту пропадать в связи с исчезновением морского движения, в этом случае ущерб будет причинен экономике, грузоперевозкам. То есть, все в точности до наоборот», — заключил экс-народный избранник.

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