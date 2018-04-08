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Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте
Новости Сирии
Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте
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    Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте

    11:54  8 Апреля 2018
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    Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте

    Дамаск, 8 апреля. Армия правительства Сирии возобновила переговоры с удерживающими последний оплот в Восточной Гуте террористами из группировки «Джейш аль-Ислам» после двух дней боевых действий. Ранее объявившие себя «непримиримыми» террористы понесли значительные потери после нарушения условий вывода вооруженных формирований из Восточной Гуты.

    Ранее от руководство российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии стало известно, что в «Джейш аль-Ислам» появился новый главарь Абу Кусай, который взял власть после того, как прежний лидер группировки погиб при бомбардировке. Группировка отказалась продолжить выпускать беженцев из Думы по гуманитарному и возобновила боевые действия, однако понесла существенные потери.

    Сирийская армия «пошла на переговоры, что сохранить жизни мирных жителей и заложников, находящихся в руках бандформирований», отмечает сирийское агентство SANA.

    Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте

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    Автор: Валентин Меликов
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