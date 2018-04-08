Горняков на шахте в Кемеровской области эвакуировали из-за задымления

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Кемерово, 8 апреля. В шахте имени Ленина, расположенной в Междуреченске на Кузбассе, произошло задымление. Об этом сообщает региональное управление министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что все 69 горняков, которые находились под землей, были экстренно выведены на поверхность.

Сигнал о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве шахты поступил спасательным службам в минувшую субботу, 7 апреля, в 23.20 по местному времени.

На место чрезвычайного происшествия выехали несколько отделений горноспасателей и оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона, пишет «Газета Кемерова».

Согласно информации МЧС по Кемеровской области, по состоянию на 02.40 шахтеры самостоятельно вышли на поверхность, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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