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Сирия новости 8 апреля 12.30: «Джейш Аль-Ислам» хочет возобновить переговоры по Гуте, атака курдов в Африне
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    Сирия новости 8 апреля 12.30: «Джейш Аль-Ислам» хочет возобновить переговоры по Гуте, атака курдов в Африне

    12:30  8 Апреля 2018
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    Восточная Гута

    Сирия, 8 апреля. Бойцы YPG атаковали пункт управления турецкой армии к юго-западу от Африна. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** намерены возобновить переговоры о сдаче города Дума в Восточной Гуте после череды военных неудач. ССА** заявила, что вчерашний теракт в Аль-Бабе был устроен курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили от отрядов «Джейш Аль-Ислам» участок площадью в 19 квадратных километров в районе Думы.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 заявило о гибели двоих бойцов «Хезболлы» на окраине Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; подозревается в проведении теракта к северо-западу от Даръа.

    «Джейш Аль-Ислам»: намерена возобновить переговоры о сдаче города Дума в Восточной Гуте после череды военных неудач.

    Курды: совершили нападение на пункт управления армии Турции к юго-западу от Африна, убив и ранив нескольких военных; арестовали нескольких жителей Аш-Шафаа за хранение оружия; задержали 12 человек к югу от Ракки.

    Сирийская свободная армия (ССА): заявила, что вчерашний теракт в Аль-Бабе был устроен курдами.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Отряды «Джейш Аль-Ислам» потеряли ряд своих позиций в окрестностях Думы после массированной атаки Сирийской арабской армии (САА), сообщает агентство Al Manar News. Был полностью зачищен участок местности площадью в 19 квадратных километров. В ходе столкновений было уничтожено большое количество бронетехники джихадистов.

    Между тем главари «Армии ислама» приняли решение вновь придерживаться режима без огня и возобновить переговоры с представителями российского Центра по примирению сторон. По данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), радикалы рассчитывают достичь окончательного соглашения уже сегодня.

    В северо-восточном квартале Дамаска Дахият Аль-Асад отмечалось падение нескольких минометных снарядов. Согласно сведениям источника в Twitter (@IvanSidorenko1), данные о возможных жертвах и разрушениях в настоящий момент уточняются.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Отряды народной самообороны (YPG) совершили нападение на командный пункт турецкой армии в городе Кафр Сафра к северо-западу от Джандариса внутри кантона Африн. Новостной канал в Twitter (@ICafrinresist), ссылаясь на подконтрольный курдам источник, передает, что в результате атаки были убиты трое военнослужащих вооруженных сил Турции, еще два солдата были ранены. Кроме того, пункт управления был почти полностью разрушен.

    Командование Сирийской свободной армии (ССА) заявило, что вчерашний теракт в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо был устроен курдскими формированиями YPG, сообщает агентство Al Masdar News. Напомним, накануне вблизи главной мечети населенного пункта взорвался заминированный автомобиль, в результате чего, по данным AMN, погибли восемь человек и еще около 20 жителей получили ранения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Портал FURAT, подконтрольный «Исламскому государству», заявляет, что в результате взрыва мины недалеко от Абу Кемаля, расположенного на юге провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком, погибли двое бойцов ливанского формирования «Хезболла», поддерживающего правительственные силы САР в борьбе с террористами. Эти сведения не получили официального подтверждения. Медиа-крыло ИГ1 регулярно публикует фейковые новости, цель которых состоит в том, чтобы поднять боевой дух в рядах террористической группировки и отвести внимание от военных неудач.

    Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** арестовали нескольких жителей города Аш-Шафаа за хранение оружия, сообщает Al Manar News. Стоит отметить, что в регионе к востоку от Евфрата до сих пор отмечается высокая террористическая активность бывших членов ИГ. Стычки между местным населением, преимущественно состоящим из арабов-суннитов, и курдами происходят в этом районе достаточно часто, поскольку жители воспринимают их как новых оккупантов, пытающихся насаждать собственные порядки, и не видят принципиальной разницы между ИГИЛ и SDF.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В городе Музайриб, находящемся на северо-западе от Даръа, прогремел взрыв — сработало устройство, заложенное неизвестными боевиками, передает портал Al Manar News. Трое гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили серьезные ранения. Предполагается, что бомба могла быть заложена террористами союзной ИГ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Музайриб находится под контролем «Свободной армии» и располагается совсем недалеко от линии соприкосновения с «Исламским государством». Стороны регулярно ведут бои в этом регионе, пытаясь расширить свою зону контроля, в результате чего зачастую страдают местные жители.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Бойцы «Демократических сил» арестовали 12 человек в деревне Касрат Фарадж, расположенной к югу от Ракки. Как сообщают военные источники Al Manar News, это произошло после того, как курды обнаружили тело убитого неизвестными радикала SDF. Напомним, в регионе недавно вспыхнуло восстание местных арабских племен, которые выступили против оккупации курдских вооруженных формирований на севере САР. В ходе операции на северо-востоке арабской республики курды, поддерживаемые Соединенными Штатами, вышли далеко за границы исконных районов проживания, захватив, в частности, крупные месторождения нефти и газа, и теперь не намерены передавать данные территории в ведение официального правительства Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #дейр-эз-зор #ракка #даръа #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #африн #sdf #ypg
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