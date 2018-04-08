«Объявит об отставке?»: украинцы обрадовались заявлениям Порошенко о том, что самое тяжелое для страны позади

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Киев, 8 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади. «Неужели объявит об отставке?» — обрадовались в соцсетях.

Нашлись и те, кто с сарказмом заметил, что «самое тяжелое испытание для Украины сам Порошенко». «Сколько не говори слово халва, во рту слаще не станет», — заметил другой пользователь.

Это если не учитывать , что самое тяжелое испытание для Украины сам Порошенко — Владимир (@Vladimi_kvi) April 8, 2018

«Неужели объявил об отставке?», — обрадовался Steve Jones.

Неужели объявил о своей отставке? — Steve Jones (@SteveEKB) April 8, 2018

Его мнение разделил и Sempai Panda, заметив: «накопил достаточно, у него теперь все хорошо будет, а у Украины нет)».

Накопил достаточно, у него теперь все хорошо будет, а у Украины нет) — SempaiPanda (@xoxol27) April 8, 2018

Других заинтересовало, что же тогда ждет Украину. «Да позади? А впереди счастливое Европейское будущее?», — смеется Алексей Ширявский.

Да позади? А впереди счастливое Европейское будущее? — Алексей Ширяевский (@ShirAlYur73) April 8, 2018

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