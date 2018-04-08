«Объявит об отставке?»: украинцы обрадовались заявлениям Порошенко о том, что самое тяжелое для страны позади
Киев, 8 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади. «Неужели объявит об отставке?» — обрадовались в соцсетях.
Нашлись и те, кто с сарказмом заметил, что «самое тяжелое испытание для Украины сам Порошенко». «Сколько не говори слово халва, во рту слаще не станет», — заметил другой пользователь.
Это если не учитывать , что самое тяжелое испытание для Украины сам Порошенко— Владимир (@Vladimi_kvi) April 8, 2018
«Неужели объявил об отставке?», — обрадовался Steve Jones.
Неужели объявил о своей отставке?— Steve Jones (@SteveEKB) April 8, 2018
Его мнение разделил и Sempai Panda, заметив: «накопил достаточно, у него теперь все хорошо будет, а у Украины нет)».
Накопил достаточно, у него теперь все хорошо будет, а у Украины нет)— SempaiPanda (@xoxol27) April 8, 2018
Других заинтересовало, что же тогда ждет Украину. «Да позади? А впереди счастливое Европейское будущее?», — смеется Алексей Ширявский.
Да позади? А впереди счастливое Европейское будущее?— Алексей Ширяевский (@ShirAlYur73) April 8, 2018