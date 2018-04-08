Жители Кузбасса обокрали квартиру гостивших у них соседей

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Кемерово, 8 апреля. Злоумышленники ограбили жителей города Мыски Кемеровской области, пока те находились у них в гостях. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в Мысках местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, пока она с супругом была в гостях, из квартиры украли драгоценности, косметику и два смартфона. Общий ущерб составил более 100 тыс. рублей, пишет «Газета Кемерова».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Злоумышленники увидели, что квартира, хозяева которой находились у них в гостях, не заперта, проникли в чужое жилище и совершили кражу», — сообщили в региональном ведомстве.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет тюрьмы.

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