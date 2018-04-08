Политолог о возможной блокировке Telegram: Действовать нужно в соответствии с законом

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Политолог Наталия Елисеева считает, что руководству месседжера Telegram стоит действовать в соответствии с законодательством и пойти навстречу Роскомнадзору. Напомним, ранее Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Мессенджер до сих пор не предоставил правоохранителям ключи шифрования, как того требует российское законодательство.

Создатель Telegram Павел Дуров никак не отреагировал на действия регулятора. Ранее в Минкомсвязи заявляли о том, что никаких рабочих контактов с Дуровым у них нет.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что ситуация, складывающаяся вокруг Telegram, действительно непростая.

«Создается ощущение, что Павлу Дурову безразличен российский рынок. Ведь если взглянуть на статистику, то количество пользователей увеличилось именно в связи со скандалами вокруг Telegram. Как мы помним, месседжер использовался для распространения террористического контента. И этот факт для Дурова стал своего рода элементом пиар-кампании, начали распространяться слухи о том, что Telegram могут закрыть, после этого количество пользователей увеличилось», — подчеркивает эксперт.

То есть, продолжает она, реакция создателя месседжера на возможную блокировку суха именно потому, что в данном случае работает обратный эффект.

«Если начала распространяться информация о возможной блокировке, значит, люди наоборот будут больше пользоваться Telegram. Ситуацию подогревают заявления таких лиц, как Дмитрий Песков, который говорит, что месседжер является удобной площадкой для общения с журналистами и так далее, но при этом отмечает, что закон есть закон. То есть, в принципе, к Telegram все привыкли. Нельзя сказать, что его блокировка принесет какой-то ущерб, но это действительно удобная платформа, и замены ей пока что нет», — заключает Наталия Елисеева.

Действовать в этом случае нужно очень аккуратно и в соответствии с законом, уверена собеседник агентства.

«Не нужно преследовать какие-то свои интересы, не надо пытаться «хайпануть». Дурову в данном случае все равно. Может сложиться такая ситуация, что Дуров поднимет акции Telegram, и как только она достигнет своего пика, он может просто продать месседжер. Он же бизнесмен, Telegram с его точки зрения — очередной продукт», — заключила политолог.

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