Секс-роботов хотят научить отказывать мужчинам

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Вена, 8 апреля. Некоторые из разработчиков секс-роботов задумались о том, чтобы научить свои изделия отказывать мужчинам в сексе — и даже о том, чтобы анимированные секс-куклы получили права, которые бы гарантировали им безопасное отношение со стороны покупателей.

Поводом для этого стал случай с секс-роботом Самантой, которая пострадала от избыточного внимания мужского пола на ярмарке секс-игрушек в Австрии — разгоряченные мужчины оторвали Саманте два пальца на одной из рук, что стало поводом для недешевого ремонта.

Popular sex doll Samantha finally breaks down after a lot of customers heavily massaged… https://t.co/BdBjHpE7rW pic.twitter.com/E4JTWUP81E — Cingey (@FrankTamoufe) September 27, 2017

В то время как многие специалисты уверены, что права для роботов являются бессмыслицей, ряд юристов и энтузиастов настаивают, что взаимоотношения между секс-роботом и его покупателем должны выстраиваться на правовой основе, подобно взаимоотношениям между секс-работниками и их клиентами. Это необходимо для того, чтобы остановить «порнографизацию» всей культуры секса, и дегуманизацию всех женщин.

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