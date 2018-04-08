Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Свет в горные районы Дагестана вернут до вечера 8 апреля
Новости Сирии
Сирия: САА возобновила переговоры с террористами в Восточной Гуте
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свет в горные районы Дагестана вернут до вечера 8 апреля

    11:59  8 Апреля 2018
    58

    Свет в горные районы Дагестана вернут до вечера 8 апреля

    Москва, 8 апреля. Электроснабжение в населенных пунктах Дагестана должно быть восстановлено в течение сегодняшнего дня, заявили Федеральному агентству новостей в ПАО «МСК Северного Кавказа».

    Собеседник ФАН уточнил, что «случился порыв на линии электропередачи протяженностью порядка 50 километров». Для устранения повреждения с раннего утра 8 апреля выделена необходимая единица техники и ремонтная группа, которая должна найти место разрыва и ликвидировать его, чтобы восстановить электроснабжение.

    Эту задачу энергетики планируют решить до вечера сегодняшнего дня.

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье из-за отключения воздушной линии электропередачи в Дагестане без света осталось порядка 25 тысяч человек.

    Как сообщило Минэнерго РФ, 8 апреля в 01.20 «действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ на линии Шамильское — Анцух (ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа» — АО «Дагестанская сетевая компания») с отпайкой на ПС 110 кВ «Гидатль», АПВ выведено».

    Добавим, что высоковольтная линия Шамильское — Анцух связывает горные районы Дагестана, и подобные аварии здесь не редкость. Как правило, они случаются из-за сильных порывов ветра или подобных погодных условий. В последний раз на этом участке разрыв в электросети произошел в январе 2018 года. 


     


     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #дагестан #ремонт #разрыв #элеткросеть
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте

      10:52 8 Апреля 2018 586
      Читать
      8:46
      Сегодня

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4690

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      564

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14954

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      536

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3519
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      395
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1861
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1547
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      18877