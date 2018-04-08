Свет в горные районы Дагестана вернут до вечера 8 апреля

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Москва, 8 апреля. Электроснабжение в населенных пунктах Дагестана должно быть восстановлено в течение сегодняшнего дня, заявили Федеральному агентству новостей в ПАО «МСК Северного Кавказа».

Собеседник ФАН уточнил, что «случился порыв на линии электропередачи протяженностью порядка 50 километров». Для устранения повреждения с раннего утра 8 апреля выделена необходимая единица техники и ремонтная группа, которая должна найти место разрыва и ликвидировать его, чтобы восстановить электроснабжение.

Эту задачу энергетики планируют решить до вечера сегодняшнего дня.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье из-за отключения воздушной линии электропередачи в Дагестане без света осталось порядка 25 тысяч человек.

Как сообщило Минэнерго РФ, 8 апреля в 01.20 «действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ на линии Шамильское — Анцух (ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа» — АО «Дагестанская сетевая компания») с отпайкой на ПС 110 кВ «Гидатль», АПВ выведено».

Добавим, что высоковольтная линия Шамильское — Анцух связывает горные районы Дагестана, и подобные аварии здесь не редкость. Как правило, они случаются из-за сильных порывов ветра или подобных погодных условий. В последний раз на этом участке разрыв в электросети произошел в январе 2018 года.









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