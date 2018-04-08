«В каком-то плане это чудо»: в Лондоне раскрыли тайну спасения отравленных Скрипалей

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Лондон, 8 апреля. Эксперт в области токсикологии Аластер Хэй раскрыл тайну чудесного спасения отравленных смертоносном химическим оружием экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Жизнь Скрипалям спасли те, кто вовремя позвонил в службу спасения, убежден специалист. При этом он заметил, что «в каком-то плане это на самом деле чудо».

По его словам, огромную роль сыграл именно временный фактор: Скрипалю и его дочери очень повезло, ведь медики пришли к ним на помощь быстро и оказали всю необходимую и квалифицированную помощь. Хэй считает, что доктора ввели им противоядие универсального типа, после чего дальше их организмы уже сами начали выводить яд и восстанавливаться.

Профессор также пояснил, что их ввели в кому, чтобы сократить нагрузку на мозг, пока тело выводило отравляющее вещество, а как только стало понятно, что яда в организме не осталось, их стали выводить из комы.

«В каком-то плане это на самом деле чудо. Но также это достижение нашего здравоохранения: отличные, хорошо обученные врачи, которые надлежащим образом заботятся о пациентах», - заявил он в комментарии телеканалу Sky News.

Напомним, Скрипали были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Лондон обвинил в случившемся Москву, заявив, что российская сторона использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок». При этом никаких доказательств Британия не предоставила, а предложение РФ вместе расследовать дело, не поддержала.

Первой в сознание пришла Юлия Скрипаль, а в пятницу, 6 апреля, медики сообщили, что состояние ее отца так же улучшилось.

Отравление Скрипалей было рассмотрено на внеочередном заседании исполнительного совета ОЗХО. Предложение Москвы провести совместное с Лондоном расследование инцидента также не нашло поддержки у членов ОЗХО.

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