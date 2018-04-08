Видео чемпионской победы Нурмагомедова над Яквинтой появилось в Сети
В закладки
Бруклин, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов минувшей ночью стал первым российским чемпионом в истории UFC, одержав свою 26-ю победу над представителем США Элом Яквинтой. Видео моментов поединка опубликовали в Сети.
В минувшую субботу в Бруклине прошел турнир UFC 223, в котором основным событием стал бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова против Эла Яквинты.
Новый чемпион в легком весе @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/n2JilZ4xgP— UFC Russia (@UFCRussia) April 8, 2018
В активе 29-летнего российского спортсмена 26 побед и ни единого поражения. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
Включить уведомления в Вк