Видео чемпионской победы Нурмагомедова над Яквинтой появилось в Сети

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Бруклин, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов минувшей ночью стал первым российским чемпионом в истории UFC, одержав свою 26-ю победу над представителем США Элом Яквинтой. Видео моментов поединка опубликовали в Сети.

В минувшую субботу в Бруклине прошел турнир UFC 223, в котором основным событием стал бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова против Эла Яквинты.

В активе 29-летнего российского спортсмена 26 побед и ни единого поражения. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

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