Назван самый маленький флагман среди смартфонов 2018 года

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Москва, 8 апреля. Эксперты установили самый маленький смартфон среди ведущих девайсов 2018 года. По их мнению, рекордсменом является SonyXperiaXZ2 Compact с диагональю экрана в 5 дюймов, или 12,7 см.

Производительность компактного «рекордсмена» при этом определена как средняя: «громоздкие» игры он не потянет. Стоимость смарфона составляет около 50 тысяч рублей. Его корпус из пластика доступна в черном, серебристом, зелёном и розовом. От своего предшественника он отличается отсутствие функции, поддерживающей беспроводную зарядку и вибрацию.

В остальном комплектация он похож с Sony Xperia XZ2. Так, разрешение камеры составляет те же 19 мегапикселей, она имеет фазовый фокус и светодиодную вспышку. Эксперты отмечают, что даже при плохом освещении качество съемки достаточно высоко: экспозиция нивелируется настраиванием фокуса. Еще одним плюсом они назвали возможность девайса делать замедленную запись в 1080p и осуществлять съемку в 4K HDR.

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