Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте

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Дамаск, 8 апреля. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии решительно опровергли сообщения о химической атаке на территории Восточной Гуте, в городе Дума. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее ряд неправительственных организаций, в том числе печально известные «Белые каски», заявили, что в субботу в Думе сирийскими войсками была сброшена бомба с хлором. Российские наблюдатели опровергли эти сведения в категорической форме.

По словам генерал-майора Евтушенко, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы непримиримых боевиков из террористической группировки «Джейш аль-Ислам». «Ряд западных стран», по словам Евтушенко, пытается сорвать эту операцию, используя тему химического оружия.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — заявил генерал-майор Евтушенко.

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