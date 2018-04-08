Плоская шутка: украинцы обсуждают унизительный подарок нардепа семьям «ветеранов АТО»
Киев, 8 апреля. Депутат Верховной рады Украины Сергей Березенко поверг в шок граждан страны унизительным «сувениром» для семей боевиков так называемой АТО в Донбассе.
Жена одного из украинских военных разместила в социальных сетях фотографию «подарка».
«Сегодня получили неожиданный подарок к Пасхе для семей участников АТО от народного депутата Сергея Березенко. Были тронуты до глубины души пасочкой формата 2Д», — подписала она снимок.
Украинцев поверг в шок «щедрый презент», впрочем, многие из них не удивились.
Пользователь Twitter напомнил о газовой ситуации на Украине и акции «Прикрути».
Народный депутат от БПП Сергей Березенко поразил Украину странными пасхами для семей бойцов АТО.Видимо,в формате "прикрути". pic.twitter.com/DKbU2DJQ6d— Орсэн и его фаланга (@ovakoff) April 7, 2018
«Плоская шутка», — написал пользователь Facebook, комментируя фото.
«А шо не так? Какие бойцы, такой и кулич», — пошутил участник дискуссии.
«Так вот он какой... Кулич по-украински!» — посмеялся еще один пользователь Сети.
Некоторые в шутку предположили, что кулич станет «настоящим», если его положить в воду: «Просто добавь воды, и он набухнет».