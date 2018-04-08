Плоская шутка: украинцы обсуждают унизительный подарок нардепа семьям «ветеранов АТО»

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Киев, 8 апреля. Депутат Верховной рады Украины Сергей Березенко поверг в шок граждан страны унизительным «сувениром» для семей боевиков так называемой АТО в Донбассе.

Жена одного из украинских военных разместила в социальных сетях фотографию «подарка».

«Сегодня получили неожиданный подарок к Пасхе для семей участников АТО от народного депутата Сергея Березенко. Были тронуты до глубины души пасочкой формата 2Д», — подписала она снимок.

Украинцев поверг в шок «щедрый презент», впрочем, многие из них не удивились.

Пользователь Twitter напомнил о газовой ситуации на Украине и акции «Прикрути».

Народный депутат от БПП Сергей Березенко поразил Украину странными пасхами для семей бойцов АТО.Видимо,в формате "прикрути". pic.twitter.com/DKbU2DJQ6d — Орсэн и его фаланга (@ovakoff) April 7, 2018

«Плоская шутка», — написал пользователь Facebook, комментируя фото.

«А шо не так? Какие бойцы, такой и кулич», — пошутил участник дискуссии.

«Так вот он какой... Кулич по-украински!» — посмеялся еще один пользователь Сети.

Некоторые в шутку предположили, что кулич станет «настоящим», если его положить в воду: «Просто добавь воды, и он набухнет».

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