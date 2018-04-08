Семья украинских гастарбайтеров обворовывала дома поляков под Варшавой

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Варшава, 8 апреля. Польская полиция задержала двоих украинцев, уличенных в воровстве. Как выяснили дознаватели, украинская пара организовала нелегальный бизнес — жена крала вещи из домов поляков, где работала прислугой, а ее муж продавал их.

Пара преступников действовала в Отвоцком уезде, расположенном в пригороде Варшавы. Женщина устраивалась в дома поляков уборщицей, входила в доверие к хозяевам и похищала у них мелкие ценные предметы: золотую и серебряную посуду, бижутерию, деньги и мелкие драгоценности. После муж украинской прислуги сдавал в ломбарды похищенные вещи, часть их была обнаружена в квартире, которую снимали муж с женой. Предполагается, что были похищены и проданы ценности на сумму более 100 тысяч злотых (почти 30 тысяч долларов), сообщает польская Metro-Warszawa.

Как установили полицейские, на территории Польши эта парочка уже успела оставить криминальный след: его в прошлом задерживали за контрабанду сигарет, а ей грозит депортация за грубое нарушение правил пребывания на польской территории.

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