Сирия: Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

В закладки

Москва, 8 апреля. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения военных действий, Турция — четыре. Об этом в воскресенье сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (8 апреля 2018 г.) https://t.co/liNeJ4DAhY pic.twitter.com/lTc0sGGxaO — Минобороны России (@mod_russia) April 8, 2018

В российском ведомстве отметили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 17 случаев стрельбы. Больше всего нарушений пришлось на провинцию Дамаск — 12, пять случаев стрельбы зарегистрировано в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 2, Идлиб — 1, Хомс — 1», — следует из документа военного ведомства РФ.

Также в Минобороны добавили, что на протяжении суток медицинскую помощь получили 139 мирных жителей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.