Порошенко заверил украинцев, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади

В закладки

Киев, 8 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой, заверив, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади. Видеобращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В ночь на воскресенье, 8 апреля, он вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах украинской столицы.

«Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — заявил он.

Кроме того, политик напомнил о том, что неделю назад он посетил Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».

Однако далеко не все подписчики Порошенко поблагодарили его за поздравление. Так, нашлись и те, кто с возмущением напомнил ему о постоянных обстрелах ВСУ на юго-востоке страны и нарушениях силовиками, в частности, и так называемого «пасхального» перемирия.

Были и те, кто попросил Порошенко «сгинуть из нашей жизни», назвав гаранта «нечистью», а кое-кто попросил хотя бы починить дороги.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.