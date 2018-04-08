Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Порошенко заверил украинцев, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади
Общество
Путин отметил важность Московского Пасхального фестиваля в жизни страны
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко заверил украинцев, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади

    10:39  8 Апреля 2018  /обновлено: 11:07  08 Апреля 2018
    364

    Порошенко заверил украинцев, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади

    Киев, 8 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой, заверив, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади. Видеобращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

    В ночь на воскресенье, 8 апреля, он вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах украинской столицы.

    «Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади», — заявил он.

    Кроме того, политик напомнил о том, что неделю назад он посетил Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».

    Однако далеко не все подписчики Порошенко поблагодарили его за поздравление. Так, нашлись и те, кто с возмущением напомнил ему о постоянных обстрелах ВСУ на юго-востоке страны и нарушениях силовиками, в частности, и так называемого «пасхального» перемирия.

    Были и те, кто попросил Порошенко «сгинуть из нашей жизни», назвав гаранта «нечистью», а кое-кто попросил хотя бы починить дороги.   

    Порошенко заверил украинцев, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #пасха
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте

      10:52 8 Апреля 2018 751
      Читать
      8:46
      Сегодня

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4694

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      564

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14991

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      537

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3525
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      395
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1861
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1547
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      18877