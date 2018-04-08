В Совфеде отреагировали на обещания Украины выпустить экипаж «Норда»

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Украина пообещала обеспечить переправу членов экипажа судна «Норд» в Крым, об этом сообщила представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Ранее стало известно о том, что российские моряки не смогли пересечь границу в Дергачевском районе Харьковской области. Пограничники задержали наших граждан несмотря на то, что у них были на руках все необходимые документы для пересечения границы.

В настоящий момент россияне находятся в гостинице.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что действия российской стороны однозначно повлияли на поведение органов государственной власти Украины.

«Все прекрасно осознают, что решения, касающиеся судьбы наших сограждан, на Украине принимают не правоохранительные органы и не суды, а непосредственно власть. И наша заявленная жесткая позиция по этому инциденту, безусловно, нашла свое отражение в действиях руководства Киева и способствовала принятию промежуточных решений, которые пока еще не полностью нас удовлетворяют, но которые делают это хотя бы частично», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что россияне в скором времени окажутся на родине, и это самое главное.

«Где именно они будут пересекать границу, не так важно. Если я не ошибаюсь, все они являются жителями Керчи. Как они будут добираться до дома, члены экипажа должны решить сами — либо через Крым, либо через другой пункт пропуска на границе Украины с Россией», — продолжает член Совета Федерации.

Действия украинских властей, говорит собеседник агентства, с трудом поддаются объяснениям с точки зрения логики и здравого смысла.

«Это касается в том числе и задержания самого «Норда». В Азовском море ходят как украинские, так и российские суда, все они осуществляют лов рыбы. И в аналогичной ситуации может оказаться не одно украинское судно, подобные санкции может применить и отечественная сторона, хотя, я замечу, РФ не применяет подобные меры, поскольку не усматривает в действиях украинских рыболовов нарушения отечественного законодательства», — объясняет Сергей Цеков.

Он напомнил, что судно в момент задержания находилось на расстоянии приблизительно 30 километров от берега Украины, а значит, эти воды не являлись территориальными.

«Все необходимые рычаги воздействия у нас, безусловно, есть. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы был освобожден не только экипаж, но и капитан судна», — резюмировал сенатор.

Напомним, российское судно было задержано и арестовано украинскими пограничниками 25 марта. Киев заявил о том, что моряки якобы нарушили законы Украины.

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