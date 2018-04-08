Более тысячи православных прошлись крестным ходом в Вашингтоне в честь Пасхи

В закладки

Вашингтон, 8 апреля. Крестным ходом минувшей ночью окончилась пасхальная заутреня в соборе святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в американской столице.

Отмечается, что в богослужении участвовали свыше тысячи человек, которые проживают в столице Соединенных Штатов и ее окрестностях, передает ТАСС.

Семь лет назад власти города разрешили православным христианам идти крестным ходом не только по территории храма, но и по улицам.

Сотрудники правоохранительных органов практически на час перекрыли транспортное движение по прилегающим к храму четырем улицам, чтобы дать верующим возможность совершить шествие.

Ранее глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион поздравил всех российских православных с Пасхой.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.