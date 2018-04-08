Донбасс: киевские силовики 19 раз обстреляли поселки ДНР в пасхальную ночь

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Донецк, 8 апреля. Командование ДНР сообщило о новых нарушениях прекращения огня со стороны киевских силовиков. По последним данным, минувшей ночью ВСУ нарушили перемирие 19 раз.

Под огнем оказались поселок Доломитное на северной окраине Горловки, село Спартак у донецкого аэропорта, поселок Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой, а также поселки Александровка, Старомихайловка и Лозовое на западной окраине Донецка.

Как уточнил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, украинские военные выпустили почти 60 мин по территории республики. Кроме того, они использовались гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие.

Нарушения, в частности, были зафиксированы на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 266 единиц», — уточнил представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко, однако уже спустя 9,5 часа со стороны ВСУ были зафиксированы первые нарушения.

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