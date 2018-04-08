Украина обещала пропустить моряков с траулера «Норд» в Крым

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Харьков, 8 апреля. Украинские власти обещали обеспечить беспрепятственный проезд моряков с крымского рыболовного траулера «Норд» обратно на территорию Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца — рыболовецкого колхоза имени Первого мая.

Сегодня ночь, напомним, стало известно, что девятерых моряков с задержанного украинскими пограничниками судна не выпустили из Украины на территорию России — в украинском пропускном пункте «Гоптовка» на приехавших на дипавтомобилях РФ моряков составили протоколы за «нарушение правил пребывания на оккупированной территории Украины». Им разрешили покинуть Гоптовку и уехать в соседний Харьков.

«В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной документам, для обеспечения выхода выделена группа пограничников», — сообщили газете «Комсомольская правда» в пресс-службе судовладельца.

Напомним, в ФСБ России возбудила уголовное дело по статье «Угон водного транспорта» в связи с задержанием «Норда», а российские власти назвали действия украинских пограничников «пиратством» в Азовском море.

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