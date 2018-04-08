Овечкин в седьмой раз признан лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ‍

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Москва, 8 апреля. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и завоевал «Морис Ришар Трофи». На его счету в нынешнем сезоне 49 шайб в 82-х матчах регулярного чемпионата.

Вторым был признан нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, оформивший 44 шайбы, и третьим в гонке снайперов стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, забивший 43 гола.

Отметим, что в пятерку лучших с результатом в 42 шайбы вошел еще один российский спортсмен, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, компанию ему составил нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал.

Ранее Овечкин уже становился обладателем «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

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