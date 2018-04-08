Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Спорт
Овечкин в седьмой раз признан лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ‍
Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Овечкин в седьмой раз признан лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ‍

    10:10  8 Апреля 2018
    50

    Овечкин в седьмой раз признан лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

    Москва, 8 апреля. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и завоевал «Морис Ришар Трофи». На его счету в нынешнем сезоне 49 шайб в 82-х матчах регулярного чемпионата.

    Вторым был признан нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, оформивший 44 шайбы, и третьим в гонке снайперов стал форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, забивший 43 гола.

    Отметим, что в пятерку лучших с результатом в 42 шайбы вошел еще один российский спортсмен, форвард  «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, компанию ему составил нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал.

    Ранее Овечкин уже становился обладателем «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нхл #овечкин #лучгший снайпер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

      8:46 8 Апреля 2018 492
      Читать
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4589

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      543

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14646

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      534

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3498
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      262
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1503
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1425
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      18385