Эксперт объяснил, почему США придется действовать более конструктивно с РФ и КНР

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Пекин, 8 апреля. США при взаимодействии с Российской Федерацией и КНР придется действовать более конструктивно для обеспечения стабильности существующей системы мирового порядка. Таким мнением поделился в воскресенье руководящий американским Центром исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауэра Кент Калдер.

Он отметил, что в условиях нарастающего напряжения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать стабильность существующей системы миропорядка, передает ТАСС.

Специалист не исключил, что в условиях усиливающегося прессинга на РФ и КНР с американской стороны, сопровождающейся сближением Москвы и Пекина, конфронтация между этими государствами и США может усилиться.

Калдер добавил, что отношения в рамках треугольника «США-Россия-Китай» могут стать более переменчивыми.

Впрочем, Калдер напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп, невзирая на рискованную политику, которую он проводит на международной арене, должен учитывать рамки своей ответственности как лидера страны.

«Трамп любит идти на риск, однако не обязательно трактовать это в негативном ключе. Нам стоит помнить о его прошлом — нынешний президент США относится к рискам в довольно избирательном ключе», — подытожил эксперт.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, какой сигнал США посылают России новыми санкциями.

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