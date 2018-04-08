В Чечне рассказали о разработке используемых в Сирии багги «Чаборз»

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Грозный, 8 апреля. В 2017 году стартовало серийное производство чеченского багги «Чаборз М-3» — машины-трансформера, которая способна выполнять любой вид транспортировки в военных и разведывательных условиях. Об этом рассказал в воскресенье начальник производства багги в Чечне Владимир Бурлаков.

Фабрика по сборке багги расположена на территории Российского университета спецназа недалеко от Грозного. По словам Бурлакова, детали для багги поставляет российский концерн «АвтоВАЗ», передает РИА Новости.

«Сборка производится вручную в Российском университете спецназа. Обучили своих сотрудников. Комплектующие доставляет отечественный автогигант «АвтоВАЗ». Некоторые узлы и агрегаты сами делаем, раму тоже. Сварки, покраски… постоянно вносятся какие-то изменения, дорабатываем. У нас новая партия отличается от предыдущей», — сообщил он.

Бурлаков напомнил, что военные багги «Чаборз М-3» поступили в распоряжение российской армии в Сирийской Арабской Республике и благополучно используются для выполнения разных боевых задач. Он отметил, что багги в Сирии используются в течение трех месяцев.

«Наши багги в Сирии уже третий месяц, они используются для решения боевых задач, водители также прошли подготовку, отзывы положительные», — подчеркнул он.

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