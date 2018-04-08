«Казался нормальным»: коллеги рассказали про инженера из Таганрога, отравившего их таллием

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Таганрог, 8 апреля. Никто из коллег не мог предположить, что молодой инженер таганрогского ТАНТК имени Бериева Владислав Шульга окажется настолько неадекватен, что придумает план отравления своих обидчиков на предприятии таллием — достаточно редким в повседневной жизни веществом, которое при попадании в организм приводит к тяжелым отравлениям.

По словам юриста того же завода Сагиля Махмудова, Шульга «казался абсолютно нормальным», когда они обсуждали возмещение за повреждения, нанесенные «Волгой» Шульги иномарке Махмудова.

«Раньше мы не были знакомы, по работе не сталкивались. Но тогда Шульга показался мне абсолютно адекватным человеком. Говорил, что понимает свою вину и готов ее возместить», — отмечает юрист.

Однако услышав назначенную Махмудовым сумму компенсации, отказался ее возмещать и лишился прав — что и стало, вероятно, «последней каплей», из-за которой Шульга пошел на неадекватное преступление, отравив таллием более 30 человек.

Как рассказали газете «Комсомольская правда» сотрудники предприятия, Шульга проходит по двум случаям отравления и главной жертвой должен был стать не юрист, а непосредственный начальник инженера: большое количество таллия было подмешано в бутыль с питьевой водой в кабинете начальства.

В результате сильнее всего пострадал замначальника Константин Колесников — из-за отравления таллием он едва не лишился зрения, и до сих пор не может ходить.

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