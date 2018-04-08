Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
«Казался нормальным»: коллеги рассказали про инженера из Таганрога, отравившего их таллием
Общество
Дорогу на подъезде к Зеленоградску начали ремонтировать
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Казался нормальным»: коллеги рассказали про инженера из Таганрога, отравившего их таллием

    9:51  8 Апреля 2018
    157

    «Казался нормальным»: коллеги рассказали про инженера из Таганрога, отравившего их таллием

    Таганрог, 8 апреля. Никто из коллег не мог предположить, что молодой инженер таганрогского ТАНТК имени Бериева Владислав Шульга окажется настолько неадекватен, что придумает план отравления своих обидчиков на предприятии таллием — достаточно редким в повседневной жизни веществом, которое при попадании в организм приводит к тяжелым отравлениям.

    По словам юриста того же завода Сагиля Махмудова, Шульга «казался абсолютно нормальным», когда они обсуждали возмещение за повреждения, нанесенные «Волгой» Шульги иномарке Махмудова.

    «Раньше мы не были знакомы, по работе не сталкивались. Но тогда Шульга показался мне абсолютно адекватным человеком. Говорил, что понимает свою вину и готов ее возместить», — отмечает юрист.

    Однако услышав назначенную Махмудовым сумму компенсации, отказался ее возмещать и лишился прав — что и стало, вероятно, «последней каплей», из-за которой Шульга пошел на неадекватное преступление, отравив таллием более 30 человек.

    Как рассказали газете «Комсомольская правда» сотрудники предприятия, Шульга проходит по двум случаям отравления и главной жертвой должен был стать не юрист, а непосредственный начальник инженера: большое количество таллия было подмешано в бутыль с питьевой водой в кабинете начальства.

    В результате сильнее всего пострадал замначальника Константин Колесников — из-за отравления таллием он едва не лишился зрения, и до сих пор не может ходить.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

      8:46 8 Апреля 2018 492
      Читать
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4589

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      543

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14646

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      534

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3498
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      262
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1503
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1425
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      18385