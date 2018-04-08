Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост

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Владивосток, 8 апреля. Генеральный консул Соединенных Штатов во Владивостоке Майкл Кийс рассказал, что выдержал весь Великий пост, отметив, что восторгается россиянами, которые могут делать это ежегодно.

Кийс подчеркнул, что пост дался ему нелегко, поскольку пришлось отказаться от многих привычных вещей.

«Это был очень непростой опыт… Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни», — признался он.

Американский генконсул также заявил, что во время поста он смог поразмышлять о своей жизни и о своих настоящих целях.

Кийс выразил благодарность всем русским друзьям, которые вдохновляли и поддерживали его в период поста.

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