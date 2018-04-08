Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

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Москва, 8 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, которые отмечают Пасху, с праздником. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства отметил, что Пасха воплощает торжество жизни, добра и любви, а также имеет большое нравственное значение.

«Он (праздник Пасхи — Прим.ред.) пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — следует из поздравительной телеграммы Путина.

Кроме того, российский лидер направил поздравление главе Российской православной церкви (РПЦ), патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором подчеркнул, что православная церковь усиливает и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, а также делает многое для воспитания молодежи.

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