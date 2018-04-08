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СМИ узнали, в какую страну могут отправить Скрипалей для «защиты от покушений»
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    СМИ узнали, в какую страну могут отправить Скрипалей для «защиты от покушений»

    9:13  8 Апреля 2018
    356

    СМИ узнали, в какую страну могут отправить Скрипалей для «защиты от покушений»

    Лондон, 8 апреля. Бывшему офицеру Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в Соединенные Штаты под новыми именами. Об этом сообщает британская газета Sunday Times.

    Согласно информации издания, данная мера направлена якобы на «защиту от новых покушений».

    Сообщается, что сотрудники британской секретной службы обратились к американским коллегам из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно вопроса выбора страны, в которую стоит переехать Скрипалям «для обеспечения их безопасности».

    Издание отмечает, что Скрипалям предложат жить «под новыми именами».

    Авторы материала отмечают, что среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей (помимо США — Прим.ред.) были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

    Также источники подтвердили, что Скрипали в настоящее время находятся в сознании.

    Напомним, 4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Британская сторона обвиняет Россию в причастности к инциденту, но не предоставляет никаких доказательств на этот счет. Москва категорически отрицает все обвинения.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #британия #дело скрипаля
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