Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Экипажу захваченного Украиной траулера «Норд» не позволили вернуться в Россию
Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экипажу захваченного Украиной траулера «Норд» не позволили вернуться в Россию

    9:20  8 Апреля 2018
    729

    Экипажу захваченного Украиной траулера «Норд» не позволили вернуться в Россию

    Симферополь, 8 апреля. Украинские пограничники не позволили морякам с задержанного крымского траулера «Норд» вернуться в Россию — несмотря на то, что те имели при себе надлежащие документы и передвигались на дипломатических автомобилях России. На данный момент моряки находятся в Харькове, кроме капитана, которого удерживают в изоляторе временного содержания в Херсоне.

    Девять из десяти членов экипажа планировали в ночь на воскресенье вернуться в Россию, имея при себе временные удостоверения для выезда за границу, однако на пропускном пункте в Гоптовке их с дипавтомобилями РФ задержали пограничники.

    «Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины, — рассказал РИА Новости представляющий интересы российских моряков адвокат Владимир Войтюк. — Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам».

    Экипажу захваченного Украиной траулера «Норд» не позволили вернуться в Россию

    Напомним, украинский суд 30 марта арестовал задержанное пограничниками крымское судно «Норд». Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Российские власти назвали задержание «Норда» «пиратством», осуществляемым Украиной в Азовском море.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

      8:46 8 Апреля 2018 492
      Читать
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4589

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      543

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14646

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      534

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3498
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      262
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1503
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1425
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      18385