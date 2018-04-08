Экипажу захваченного Украиной траулера «Норд» не позволили вернуться в Россию

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Симферополь, 8 апреля. Украинские пограничники не позволили морякам с задержанного крымского траулера «Норд» вернуться в Россию — несмотря на то, что те имели при себе надлежащие документы и передвигались на дипломатических автомобилях России. На данный момент моряки находятся в Харькове, кроме капитана, которого удерживают в изоляторе временного содержания в Херсоне.

Девять из десяти членов экипажа планировали в ночь на воскресенье вернуться в Россию, имея при себе временные удостоверения для выезда за границу, однако на пропускном пункте в Гоптовке их с дипавтомобилями РФ задержали пограничники.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины, — рассказал РИА Новости представляющий интересы российских моряков адвокат Владимир Войтюк. — Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам».

Напомним, украинский суд 30 марта арестовал задержанное пограничниками крымское судно «Норд». Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Российские власти назвали задержание «Норда» «пиратством», осуществляемым Украиной в Азовском море.

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