Глава РПЦЗ сердечно поздравил с Пасхой православных в России и за рубежом

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Нью-Йорк, 8 апреля. Глава Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион поздравил всех православных в России и за границей с праздником Пасхи.

«Я сердечно поздравляю всех православных христиан как на родине, в России, так и за рубежом», — обратился он к православным.

Митрополит пожелал всем православным в России здоровья и «Божьей помощи». Кроме того, он напомнил про Божьи заповеди, которые необходимо выполнять.

«Дело церкви — молиться за весь мир, мы должны быть уверены, что Господь с нами. В то же время мы не только должны надеяться на Господа Бога, но и сами вести себя достойно, согласно заповедям Божиим», — подчеркнул глава РПЦЗ.

Напомним, сегодня, 8 апреля, митрополит Иларион возглавил торжественные богослужения в Знаменском Синодальном соборе, расположенном в Нью-Йорке, на которые пришли сотни прихожан.

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