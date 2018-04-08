Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
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Бруклин, 8 апреля. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. Встреча состоялась в Бруклине.
Congrats to the champ @TeamKhabib and hats off to @ALIAQUINTA warriors!! ???????????????? https://t.co/f9APDVHdZO— Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) April 8, 2018
По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Нурмагомедову с общим счетом 50-44, 50-43, 50-43.
Отметим, что это 26-я победа российского бойца Нурмагомедова. Яквинта потерпел четвертое поражение.
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