Евросоюз может лишить Грузию и Украину безвиза из-за наплыва гастарбайтеров

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Брюссель, 8 апреля. Европейские страны могут отказать в безвизовом въезде гражданам Грузии, а вслед за ними, вполне возможно, и украинцам — несмотря на то, что долгожданный безвиз был предоставлен кандидатам на вступление в европейское сообщество совсем недавно. Причина этого — резкий рост количества нелегалов-гастарбайтеров из Грузии, который успели зафиксировать и во Франции, и Германии.

Как с возмущением рассказал посол Франции Поль Менье, приезжие из Грузии подают сотни заявок на получение убежища во Франции, и в массовом порядке получают отказы. Однако это их не смущает.

«98% соискателей получают отказ, но проводят в ходе рассмотрения заявки несколько месяцев в ЕС, получают пособия и пользуются социальными программами для мигрантов. А после отправки домой меняют фамилию, чтобы повторить процедуру», — констатировал посол.

Он попросил граждан Грузии не верить мошенникам, которые предлагает им организовать нелегальное проживание во Франции в течение двух лет, обещая, что потом они смогут получить убежище.

«Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима», — отметил Менье.

Причиной массовой миграции является то, что экономика Грузии — как и Украины — находится сейчас в плачевном состоянии. При этом население Грузии — всего 4 миллиона, а Украины — более 40 миллионов человек. По мере того, как украинцы теряют возможность заработка в России из-за ограничений, накладываемых Киевом на связи между странами, Европа может испытать и нашествие украинских нелегалов — и сделать соответствующие выводы по безвизовому въезду.

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